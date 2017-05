Quinté+ : la dernière minute du prix Centre France-La Montagne

publié le 16/05/2017 à 06:56

18 chevaux seront au départ de ce quinté et s'élanceront à 13h47 sur une distance de 2850 mètres sur l'hippodrome de Vichy (Allier). Le montant de la tirelire est d'un million d'euros. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 5, Alors de Blémont

Cote entre 10 et 12/1.

En tête et déferré des 4, il peut surprendre comme d'autres.

Le 17, Vanette d'Azur

Cote entre 11 et 12/1.

Une des meilleurs du lot. A son driver de jouer car elle s'élance à 25m.



Le 14, Aribo Mix

Cote entre 13 et 15/1.

Ma timide dernière minute. S'il refait une de ses dernières tentatives il a le droit d'étonner. Je m'en méfie.



Le 15, Very Very Fast

Cote entre 13 et 15/1.

Une question de sagesse.



Le 4, Abzac de Fontaine

Cote entre 8 et 10/1.

Encore un trotteur irrégulier mais c'est Matthieu Abrivard et il s'élance en tête. Possible.



Le 16, Victoria de Marzy

Cote entre 10 et 12/1.

Elle découvre la piste mais c'est Raffin. Outsider valable.



Le 6, Ambrée Ludoise

Cote entre 10 et 12/1.

Elle vient d'être distancée mais c'est un mal pour un bien car elle retrouve un bon engagement.



Le 8, Vicomte de Corveil

Cote entre 13 et 15/1.

Pour une place.

La dernière minute

Le 14, Aribo Mix

Cote entre 13 et 15/1.

Il n'est pas très régulier, mais le parcours va l'avantager et son entourage est très adroit. Il peut, au même titre que beaucoup, surprendre dans cette épreuve ouverte.