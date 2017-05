Quinté+ : la dernière minute du prix d'Alsace

publié le 15/05/2017 à 06:46

La course de ce lundi 15 mai verra 16 partants s'élancer à 13h47 sur un parcours de 1.400 mètres sur l'hippodrome de Saint-Cloud. La tirelire est d'un montant d'un million d'euros. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 3, Cap Rocat

Cote entre 7 et 8/1.

Il découvre les quintés et ce parcours mais vu le lot et ses performances dans des courses à conditions, cela devrait bien se passer.

Le 2, Lefortovo

Cote entre 8 et 9/1.

La forme récente et un bon numéro de corde.



Le 4, Line Drummer

Cote entre 6 et 7/1.

Il redescend de catégorie avec de logiques ambitions.



Le 9, Mr Splendid

Cote entre 11 et 13/1.

Il est rallongé mais il fait bien cet hippodrome. Possible.



Le 10, Yume

Cote entre 9 et 10/1.

Il est souvent malheureux. Ce sera encore une question de parcours mais il a la valeur du lot.



Le 13, Comedia Eria

Cote entre 8 et 10/1.

Elle est très chuchotée pour cette course. Méfiance...



Le 11, Enjoy The Silence

Cote entre 19 et 22/1.

Un outsider qui est ma dernière minute. Il va attendre cette fois et on va voir.



Le 12, Risk Major

Cote entre 17 et 18/1.

Une écurie difficile à saisir hélas.

La dernière minute

Le 11, Enjoy The Silence

Cote entre 19 et 22/1.

Il est plutôt irrégulier mais il a quelques performances à son actif. Selon son entourage, il va attendre cette fois et essayer de finir vite. Un coup de poker tout de même.