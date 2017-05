Quinté + : la dernière minute d'Abu Dhabi Poule d'essai de poulains

publié le 14/05/2017 à 09:04

La course du dimanche 14 mai a lieu à l’hippodrome de Deauville. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du prix Abu Dhabi Poule d'essai de poulains sera donné à 16h15. 13 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 10, National Defense

Cote entre 4 et 5/1.

C'est une des chances théoriques au papier bien sûr même si ce cheval allant peut-être dominé sur une pointe. Mais c'est un choix du cœur pour Criquette Head qui mérite de remporter cette course.

Le 2, Brametot

Cote entre 4 et 6/1.

Lui parait vraiment la base de la course s'il répète sa dernière tentative impressionnante dans une des préparatoires.



Le 1, Mankib

Cote entre 7 et 8/1.

Né dans la pourpre il est invaincu mais monte les étages. Freddy Head est confiant cela dit sauf si le terrain est lourd.



Le 4, Orderofthegarter

Cote entre 9 et 10/1.

Un Irlandais de Coolmore monté par le n°2 : il vient de se balader mais en plus petit comité. Ma dernière minute quand même.



Le 9, South seas

Cote entre 13 et 15/1.

Il vient de décevoir pour sa rentrée britannique mais l'an passé c'était bien. Un outsider valable.



Le 11, Rivet

Cote entre 9 et 10/1.

Un Dettori dont on doit toujours se méfier mais il vient d'être battu par un poulain qui n'a pas répété. Oui mais.



Le 8, Peace envoy

Cote entre 14 et 15/1.

Un point d'interrogation. Au papier ce n'est pas top mais Ryan Moore le 1er jockey de Coolmore l'a préféré. À voir.



Le 3, Le Brivido

Cote entre 11 et 13/1.

Un des deux Fabre qui découvrent la distance. Celui-là est associé à PC Boudot. Je l'ai préféré à l'autre Inns Of Court.

La dernière minute

Le 4, Orderofthegarter

Cote entre 9 et 10/1.

Un Irlandais de Coolmore monté par le n°2 : il vient de se balader mais en plus petit comité. Ma dernière minute quand même.