Quinté + du 3 mai : les favoris du prix de Chevilly

publié le 03/05/2018 à 06:29

Il s'agit d'un quinté classique à l'hippodrome de Paris Longchamp avec 16 partants sur 1.400 mètres avec une arrivée au second poteau. Le départ aura lieu à 13h47. C'est ouvert car tous ont une chance de bien faire.

Le 1 : Gaetano Donizetti

Cote entre 10 et 11/1



Le 10 : Arvios

Cote entre 8 et 9/1

Le 3 : Diway

Cote entre 7 et 8/1

Le 7 : Brooklyn Baby

Cote entre 9 et 10/1



Le 14 : Royal Vati

Cote entre 11 et 12/1



Le 8 : Greyway

Cote entre 13 et 14/1



Le 4 : Snaad

Cote entre 10 et 12/1



Le 11 : Xotic

Cote entre 13 et 14/1

Le bon favori

Il y a du pour et du contre pour Gaetano Donizetti, le contre c'est son poids très élevé ainsi qu'un numéro à l'extérieur dans les boîtes de départ. Le pour c'est sa rentrée, très encourageante, et la monte intelligente de Grégory Benoist.