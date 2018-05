Quinté + : les favoris du Prix de la ville de Saint-Étienne

publié le 02/05/2018 à 06:41

C'est un quinté de trot, avec surtout des locaux qui s'élanceront à 13h47 à Saint-Galmier pour le Prix de la ville de Saint-Étienne, sur une distance de 2.650 mètres. Attention, le numéro 5, Vivaldi Jet, est finalement non-partant. Un petit prix de série au trot avec surtout des locaux et 8 concurrents en première ligne devant 7 autres à 25 mètres. Les favoris de Bernard Glass :



Le 11 : Angelo Am

Cote entre 4 et 5/1

Le 12 : Vencedor

Cote entre 9 et 11/1

Le 7 : Suricato Jet

Cote entre 7 et 8/1



Le 10 : Verika Dairpet

Cote entre 12 et 14/1



Le 16 : Aria de Joudes

Cote entre 11 et 13/1



Le 4 : Balou d'Angis

Cote entre 15 et 16/1



Le 2 : Azazello

Cote entre 15 et 16/1



Le 3 : Athos du Manolet

Cote entre 18 et 20/1

Le bon favori

Le 11 : Angelo Am

Cote entre 4 et 5/1

Un Martens qui vient de faire une belle rentrée contre meilleurs. Une priorité.