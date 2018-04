publié le 29/04/2018 à 07:50

Les courses ont lieu ce dimanche 29 avril à Paris-Longchamp. Tiercé-Quarté-Quinté dans le Grand Handicap de l'Inauguration. Troisième course. Départ vers 15h15. 18 partants sur 1400 mètres.



n° 5 : Millfield

Cote entre 6 et 8/1.

Il a terminé 4ème de cette épreuve en y faisant sa rentrée avec un mauvais numéro de corde. Là il est mieux loti et a progressé depuis. J’y crois.

n° 4 : Rayon Vert



Cote entre 10 et 11/1.

Henri Alex Pantall a de bonnes cartouches , je crois . Celui -là est bien engagé avec Barzalona.



n° 9 : Soho Starlight



Cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute. Il a la valeur du précédent et sera plus spéculatif.



n° 3 : Giogiobbo



Cote entre 10 et 12/1.

La monte de Soumillon. Il est en forme et son entraîneur marche sur l’eau.



n° 15 : Walec

Cote entre 12 et 14/1.



La surprise de la course de référence dont il a terminé second à grosse cote. Pour une confirmation avec Guyon cette fois.



n° 11 : Body Sculpt



Cote entre 14 et 16/1.

La 3ème de la même épreuve mais son entraîneur craint le numéro, elle a tiré le 17.



n° 7 : George The Prince



Cote entre 14 et 16/1.

Il est rallongé mais c’est Peslier. Bon outsider.





n° 2 : Borderforce



Cote entre 11 et 12/1.

Le lauréat de la course qui est logiquement pénalisé.