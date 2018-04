Quinté + du 27 avril : les favoris du prix Huberta

publié le 27/04/2018 à 06:40

Les courses ont lieu ce vendredi 27 avril à Vincennes en nocturne. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix Huberta. Deuxième course. Départ vers 20h15. 18 partants. Un prix de série au trot homogène avec 8 concurrents en première ligne sur les 2850 mètres de la Grande Piste et 10 à 25 mètres. Il y a 2 bonnes bases, je crois.



Caprice du Lupin n° 12 : cote entre 4 et 5/1.

Il est régulier et doué mais il rend 25m à mon favori.

Bambou Tagiti n° 3 : cote entre 10 et 12/1.

Il fait sa rentrée mais est sérieux.

Valfleury n° 16 : cote entre 11 et 12/1.

Thierry Duvaldestin conseille de le reprendre. C’est largement sa catégorie.



Aldo D’Argentre n° 14 : cote entre 12 et 14/1.

Ma dernière minute. Il est en pleine forme et a de bonnes lignes avec Caprice du Lupin.



Cerenzo Turbo n° 9 : cote entre 16 et 17/1.

Il est lui mal engagé mais a le profil d’un bon outsider.



Bolide du Loisir n° 5 : cote entre 21 et 22/1.

Un outsider qui a du pour et du contre. Je retiens le pour.



Very First n° 17 : cote entre 18 et 20/1.

Même chose que le précédent.

Le favoris du jour

Bayokos Atout n° 8 : cote entre 4 et 5/1.

Il est super bien engagé à 1000 euros du recul et est entrainé et drivé par Nivard. Obligé d’y croire.