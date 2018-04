Quinté + du 28 avril : les favoris de la Grande Course de Haies de Printemps

publié le 28/04/2018 à 07:57

Les courses ont lieu ce samedi 28 avril à Auteuil. Tiercé-Quarté-Quinté dans la Grande Course de Haies de Printemps. Quatrième course. Départ vers 15h15. 16 partants. Une belle mais encore très ouverte épreuve avec de bons éléments qui, pour beaucoup, vont découvrir une aussi longue distance (4.300 m).



n° 2 : Darasso

cote entre 4 et 5/1.

Pour moi une base en béton car il est bon et régulier.

n° 4 : Middle

cote entre 7 et 8/1.

Le compagnon d’entrainement de mon favori. Il est doué également.

n° 6 : Ci Blue

cote entre 7 et 8/1.



Il vient de bien faire pour sa rentrée dans un lot supérieur. Bonne chance.



n° 11 : Red Rocky

cote entre 10 et 11/1.

Il est pénalisé pour son récent succès mais il a étonné. À voir pour une confirmation.



n° 3 : Rasango

cote entre 11 et 12/1.

Ma dernière minute. C’est la ligne de Ci Blue mais il est plus spéculatif.



n° 7 : Farlow des Mottes

cote entre 12 et 14/1.

Il est irrégulier mais François Nicolle parait confiant. Comme j’ai éliminé son autre partant, Aragor, je le retiens.



n° 1 : Argentier

cote entre 13 et 15/1.

Il reste sur quatre succès mais porte du poids. À voir par terrain plus ferme.





n° 10 : Kami Kaze

cote entre 14 et 15/1.

La distance plus longue peut l’avantager. Méfiance.