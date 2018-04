Quinté + du 24 avril : les favoris du Prix du Panthéon

publié le 24/04/2018 à 06:35

C'est une course de 2.400 mètres qui sert de support au quinté du mardi 24 avril à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le départ aura lieu vers 13h47. 16 chevaux sont partants. Un prix de série encore au galop avec des quatre ans d’assez bonne qualité. Go Fast, le numéro 7, est non-partant.





Le 10 : Meisho Felicity

Cote entre 11 et 13/1.

Elle vient de terminer 6e mais malheureuse d’une course similaire et je la trouve bien placée au poids cette fois. J’essaye.

Le 4 : Quiet Zain

Cote entre 5 et 6/1.

Toutes ses sorties sont bonnes mais le terrain plus léger peut le contrarier.

Le 5 : County Fair

Cote entre 10 et 12/1.

Un bon élément de David Smaga qui n’a contre lui que de faire sa rentrée mais les chevaux de l’entraîneur sont prêts.



Le 1, Bubble Rani

Cote entre 11 et 12/1.

Elle a manqué son retour à la compétition mais a dû progresser depuis.



Le 2 : Gourel

Cote entre 9 et 10/1.

Il a du mal à se remettre de sa castration mais détient tout de même une chance normale.



Le 8 : Abadan

Cote entre 12 et 14/1.

Ma dernière minute. Elle a perdu 1kg sur sa dernière sortie et on peut donc s’en méfier cette fois.





Le 6 : Alacovia

Cote entre 16 et 17/1.

Elle a déjà beaucoup couru et peut s’emparer d’une 5e place.



Le 14 : Mon monde

Le bon favori

