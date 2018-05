Quinté + du 21 mai : les favoris du Prix Teddy

publié le 21/05/2018 à 06:28

Les chevaux s'élanceront au départ Prix Teddy à l'hippodrome de Saint-Cloud ce lundi 21 mai, vers 15h15. L'épreuve de 1.600 m est la troisième course et se déroulera sur du plat. Le 9, Yume, est non-partant. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



- Le 8 : Walec

Cote entre 8 et 10/1.

Lui reste sur 2 bonnes tentatives et ce sont les mêmes . Mais il a aussi tiré un mauvais numéro de corde.



Le 10 : Djakadam



Cote entre 16 et 17/1.

L’Irlandais de service qui, lui, est certain de tenir la distance. Bon, il découvre Auteuil mais son entraîneur ne vient pas en général faire de la figuration. Il peut être une révélation.



- Le 5 : Diway

Cote entre 7 et 8/1.

Il vient de terminer 3 ème d’une course similaire avec Soumillon qu’il retrouve.



- Le 14 : Arvios

Cote entre 16 et 17/1.

Un coup bien, un coup pas bien . Affaire d’impression.



Le 7 : Snaad



Cote entre 13 et 15/1.Lui aussi a été malheureux la dernière fois . Il doit aussi être repris.



- Le 15 : Xotic

Cote entre 11 et 13/1.

Il peut toujours se placer.



- Le 16 : Diwan Senora

Cote entre 13 et 14/1.

Attention . Il a le profil d’un bon outsider.

Le bon favori

- Le 10 : Bonus D'Argent

Cote entre 11 et 12/1.

Il est supplémenté et a été très malheureux la dernière fois . Malheureusement il a un numéro à l’extérieur mais attention tout de même . Il peut étonner.