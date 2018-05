Quinté + du 20 mai : les favoris du Grand steeple-chase de Paris

publié le 20/05/2018 à 07:54

14 chevaux s'élanceront au départ du Grand steeple-chase de Paris, à l'hippodrome d'Auteuil, ce dimanche 20 mai, vers 16h15. La plus belle épreuve d’Auteuil, sur 6.000 m, avec 23 obstacles à parcourir et des champions bien connus. Il y a 13 Français et un Irlandais qui lui a de la tenue, ce qui n’est pas certain pour les autres concurrents, sauf les deux qui ont déjà remporté la course. Il y a une tirelire de 5 millions d’euros au PMU. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



- Le 13 : Perfect Impulse

Cote entre 6 et 7/1.

La 2ème de l’an passé, qui est invaincue cette année en ayant remporté une des préparatoires. Elle a 2 kg d’avantage sur 10 autres concurrents et peut cette fois s’imposer.

- Le 14 : Edward d'Argent



Cote entre 6 et 7/1.

Lui aussi est invaincu cette année et il a remporté en force la dernière préparatoire. Il ne peut être mieux pour cette édition. Une de mes deux dernières minutes.



Le 10 : Djakadam



Cote entre 16 et 17/1.

L’Irlandais de service qui, lui, est certain de tenir la distance. Bon, il découvre Auteuil mais son entraîneur ne vient pas en général faire de la figuration. Il peut être une révélation.



- Le 3 : So French



Cote entre 9 et 10/1.

Le double tenant du titre, que l’on pensait blessé mais qui est bien selon Guillaume Macaire. Il ne l’alignerais pas si ce n’était pas le cas, donc méfiance.



- Le 7 : Bipolaire



Cote entre 10 et 11/1.

Encore un champion régulier qui a une petite marge de progression selon moi sur ses dernières courses. Il va tout donner.



Le 2 : Milord Thomas



Cote entre 10 et 12/1.

Le vétéran de 9 ans, vainqueur il y a trois ans, qui garde de beaux restes. C’est tout sauf une impasse.



- Le 8 : Balkan du Pecos



Cote entre 16 et 17/1.

L’autre dernière minute. Il a la distance dans les jambes mais monte évidement de catégorie. Cela dit, c’est un bon.



- Le 11 : On the Go



Cote entre 13 et 15/1.

Il est juste en dessous d’Edward d’Argent et peut se placer. J’ai fait une impasse avec Roi Mage. On va voir.

