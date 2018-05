Quinté + du 19 mai : les favoris du Prix Le Parisien

publié le 19/05/2018 à 06:34



Quinze partants s'élanceront ce samedi 19 mai, à 15h15, pour la troisième course du Prix Le Parisien, à l'hippodrome d'Auteuil. Attention, le 8, Muhtar, est non partant. Un handicap ouvert sur les haies avec trois ou quatre bonnes priorités et de nombreuses possibilités ensuite.

Le 14 : Peace maker



Cote entre 8 et 9/1.

Il y a deux lignes. Celui-là a très bien terminé dans un quinté de Compiègne et son poids est intéressant.

Le 3 : Solidam

Cote entre 5 et 6/1.

L’autre ligne. Il a terminé 4ème à Auteuil dans une épreuve mieux composée que l’autre. Sans doute le favori avec...



Le 2 : Shekidame



Cote entre 5 et 6/1.

Celle-là, qui ne court qu’à bon escient et qui est peut-être plus fiable que l’autre.



Le 10 : Cocolegustachocho



Cote entre 7 et 8/1.

Ma dernière minute et surtout pas pour son nom alambiqué. Mais il a terminé tout près de mon favori et, avec d’autres réglages, peut encore bien faire ici.



Le 13 : Mr Maximum



Cote entre 17 et 18/1.

J’ai pris le parti de conserver les deux Marcel Rolland qui me paraissent très perfectibles. Il sera à belle cote.



Le 11 : Blue Indian



Cote entre 19 et 20/1.

L’autre Marcel Rolland, qui est piloté par un jockey expérimenté.



Le 4 : En avant Bayonne



Cote entre 12 et 14/1.

Il manque de punch mais va tout le temps. Pour une bonne place.



Le 1 : Artemidor



Cote entre 15 et 16/1.

Elle vient de décevoir après avoir surpris. On peut la reprendre en espérant qu’elle sera mieux disposée.

Le bon favori

