Quinté + du 18 mai : la dernière minute du Prix de la Ville de Nogent-sur-Marne

publié le 18/05/2018 à 06:31

Ce vendredi 18 mai, ils seront 18 à concourir pour le Prix de la Ville de Nogent-sur-Marne, en nocturne. Rendez-vous à l'hippodrome de Vincennes, à 20h15.

Le 7 : Vicomte de Corveil





Cote entre 5 et 6/1.

Son avant-dernière sortie a été très bonne ; s’il la répète, il sera près du vainqueur.

Le 3 : This is it



Cote entre 9 et 10/1.

Une Suédoise qui reste irrégulière. Mais elle a sa chance dans un bon jour.



Le 1 : Vixel





Cote entre 12 et 13/1.

Le moins riche mais un des plus réguliers. Avec un bon parcours, il a encore sa chance.



Le 4 : Seibella Park





Cote entre 10 et 11/1.

Elle apprécie le parcours et a un bon profil pour cette course, je crois.



Le 9 : Angelo AM





Cote entre 15 et 16/1.

Un coup bien, un coup pas bien. À qui le tour ? On ne peut le négliger pour autant.



Le 18 : Vanillette





Cote entre 11 et 12/1.

Ma dernière minute. C’est la plus riche, donc la mieux engagée, mais elle aurait préféré la petite piste. Affaire d’impression.



Le 2 : Be one des Thirons





Cote entre 13 et 15/1.

Il retrouve la grande forme mais manque un peu de référence à Paris.



Le 11 : Andiamo de Monchel





Cote entre 12 et 14/1.

Selon Gabriel Gelormini, ses dernières courses sont meilleures qu’il n’y parait. Attention à lui donc.

