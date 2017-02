LE BAROMÈTRE - Le XV de France est à l'honneur dans le sondage Odoxa pour RTL et Winamax du dimanche 5 février.

Crédit : Miguel MEDINA / AFP Le XV de France à Saint-Denis le 26 novembre 2016

par Gregory Fortune , Éric Silvestro publié le 05/02/2017 à 08:06

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Cela fait sept ans que les Bleus n’ont pas remporté le Tournoi des VI Nations, un record depuis les années 1970. Serait-ce pour cette année ? Les Français sont partagés sur la question : 50% affirment que oui, le XV de France pourrait remporter le prochain Tournoi.



Voici le principal enseignement du sondage Odoxa réalisé pour RTL et Winamax sur internet les mercredi 1er et jeudi 2 février, auprès d'un échantillon de 997 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



Dans le détail, 5% des sondés répondent "oui, certainement" à la question, 45% "oui, probablement". Chez les amateurs de rugby, l'ensemble grimpe à 55% avec 50% de "oui, probablement". 7% des Français ne croient absolument pas à la victoire finale à l'issue des cinq rencontres face à l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Italie..

Crédit : Odoxa Un Français sur deux estime que le XV de France peut remporter le Tournoi 2017

Près de 9 Français sur 10 ont une bonne image du XV de France

S'ils la moitié d'entre eux ne la croit pas capable de triompher le 18 mars prochain, les Français aiment leur équipe de France de rugby. 89% d’entre eux affirment en avoir une bonne opinion, une popularité qui s’élève même à 96% chez les amateurs de rugby.



Le XV de France revient ainsi à un niveau de bonnes opinions équivalent à celui d’octobre 2015 (88% et 94%) après avoir connu une légère baisse l’an passé (79% et 81% en mars). L'équipe de Guy Novès sortait alors d’un Tournoi délicat, conclu à la 5ème place.

Crédit : Odoxa Près de 9 Français sur 10 ont une bonne image du XV de France

Des valeurs appréciées

Finalement, le niveau de popularité de l’équipe nationale de rugby souffre assez peu de ses résultats sur le terrain. Tel n’est pas le cas pour son homologue du football qui voit la sienne fluctuer à chaque match selon leur prestation. Tel n’est pas le cas non plus de celle des handballeurs qui risquent davantage le désintérêt que l’impopularité en cas de contre-performance.



Les Français optent ainsi massivement pour les "Experts" en matière de talent et de niveau. 67% les préfèrent contre seulement 20% pour l’équipe de France de rugby et seulement 10% pour l’équipe de France de football. Ils préfèrent aussi leurs handballeurs sur la dimension du spectacle proposé : 48% contre 35% pour l’équipe de France de rugby et 13% pour celle de football.





La popularité des rugbymen est avant tout liée à des questions d’image. 41% des Français les apprécient ainsi en termes d’attitude, même s’ils restent devancés par les handballeurs (51%). Les sondés sont surtout séduits par les valeurs véhiculées par les joueurs du XV de France. Ils parviennent ici à devancer les handballeurs (46% contre 44%, 6% pour les joueurs de foot).

Crédit : Odoxa La popularité des rugbymen est avant tout liée à des questions d'image

Bastareaud joueur préféré des Français

Guy Novès n'effectue pas ses choix en fonction de la popularité des joueurs. Le rugbyman préféré des Français n'était que réserviste pour le match inaugural face à l'Angleterre, samedi 4 février. Il s'agit de Mathieu Bastareaud, qui domine le classement avec 24% des citations devant Camille Lopez (17%) et Louis Picamoles (16%).



Chez les amateurs de rugby, le troisième ligne de Toulon arrive également en tête (29%), devant Picamoles (26%) et Lopez (11%). Le capitaine Guilhem Guirado n'arrive qu'en 6e position, derrière Yoann Maestri et Virimi Vakatawa.

Crédit : Odoxa Bastareaud joueur préféré des Français