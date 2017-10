et AFP

publié le 18/10/2017 à 11:34

Les images font froid dans le dos. Six petites minutes après le coup d'envoi de la saison NBA, entre Cleveland et Boston, une grave blessure est venue noircir le tableau mardi 17 octobre. Le joueur des Celtics, Gordon Hayward, s'est gravement blessé à la cheville gauche pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.



Gordon Hayward, 27 ans, a quitté le terrain sur une civière et souffre d'une fracture de la cheville gauche. L'arrière est retombé lourdement sur sa jambe gauche après avoir tenté de rattraper une passe pour un dunk de son nouveau coéquipier Kyrie Irving.

Grimaçant de douleur, il n'est pas parvenu à se relever alors que sa cheville gauche se trouvait à un angle étrange. Et c'est toute la salle qui s'est glacée. Ses coéquipiers ainsi que les joueurs de Cleveland ont immédiatement compris l'ampleur de la blessure allant même jusqu'à s'agenouiller au quatre coins du terrain pour ne pas voir ses terribles images. Attention, la vidéo peut être difficile à regarder.



La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue mais l'intégralité de la saison est compromise. Et c'est un énorme coup dur pour Boston. La saison dernière, avec Utah, Gordon Hayward avait inscrit 21,9 points et capté 5,4 rebonds par match en moyenne.