La grande déception de Christophe Lemaitre

publié le 10/08/2017 à 09:58

Dans l'ombre de Pierre-Ambroise Bosse et de son beau titre de champion du monde du 800 mètres, il y a la petite défaite de Christophe Lemaitre. Le sprinteur français n'est pas parvenu, mercredi 9 août, à accéder à la finale du 200 mètres. Avec seulement deux centièmes de seconde de trop, il a échoué à la quatrième place.



"Oui, ça n'a pas suffi. Je suis dégoûté parce que j'avais les moyens, les jambes revenaient bien", a-t-il lâché, très déçu après son élimination.



"Une blessure en moins m'aurait permis d'avoir plus d'entraînement. Ce qui me plombe c'est cette blessure avant les Championnats d'Europe par équipes (fin juin) alors que j'allais super vite et que je me sentais super bien", a-t-il également rappelé.



Maigre consolation : en bouclant la course en 20'30, Christophe Lemaitre a réalisé un temps proche de sa meilleure performance de la saison.(20'29)

Mondiaux d'athlétisme de Londres : C'est la drôle d'histoire du jour. Le Botswanais Isaac Makwala s'est qualifié mercredi soir à Londres pour la finale du 200 m des Mondiaux-2017. Il a couru seul la distance, à cause d'une gastro-entérite.



Mercato : Rudi Garcia a révélé a u quotidien sportif l'Equipe qu'Olivier Giroud ne voulait pas rejoindre l'OM. Le FC Barcelone a lancé son dévolu sur le joueur français du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé.



Masters 1000 de Montréal : Gaël Monfils a gagné contre Kei Nishikori. Avec Adrian Mannarino, ils sont les deux derniers français du tournoi. Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet ont été éliminés.