publié le 13/08/2017 à 21:24

Week-end prolifique pour la délégation française d'athlétisme aux Mondiaux 2017 de Londres. Après les médailles d'or de Kevin Mayer au décathlon et de Yohann Diniz au 50 km marche, Mélina Robert-Michon s'est offert une médaille de bronze au lancer du disque à Londres, dimanche 13 août. Toujours présente dans les grands rendez-vous internationaux, la vice-championne olympique de sa discipline à Rio en 2016 a terminé sa compétition avec un dernier jet record à 66,21 m.



Les deux premières marches du podium se sont révélées bien trop hautes pour la Française, médaillée d'argent aux Mondiaux de Moscou en 2013. La Française de 38 ans a été battue par Sandra Perkovic, titrée en 2013 et double championne olympique à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Le disque lancé par la Croate a atterri 70,31 m plus loin. Deuxième, l'Australienne Dani Stevens a haussé son niveau de jeu en toute fin de compétition avec une marque à 69,64 m.



La lanceuse de Zagreb, âgé de 27 ans, confirme sa mainmise sur la discipline. Elle apporte le premier titre aux Mondiaux 2017 à la Croatie. Elle avait été battue en 2015 à Pékin par la Cubaine Denia Caballero, seulement 5e dimanche à Londres, avec un jet à 64,37 m, une place derrière l'autre Cubaine de la finale, Yaime Pérez (64,82 m).