Le Noël des Étoiles du sport : Camille Lacourt, comment gérer l'après-carrière ?

publié le 24/12/2017 à 21:03

Comment refermer le livre de la carrière d'un sportif ? C'est l'heure de la question fatidique pour Camille Lacourt. Le chant du cygne du champion. "Je pense qu'en 10 ans, j'ai beaucoup grandi, beaucoup mûri et rencontré des gens exceptionnels", savoure pourtant le nageur, auprès de Marie José-Pérec, Samir Aït Saïd, Joyce Jonathan, Patrick Fiori, Mickaël Llodra.



Mickaël Llodra le reconnaît bien volontiers, lui qui est récemment retraité, "Camille fait partie de ces grands champions qui nous ont fait rêver pendant des années. J'ai eu la chance de l'admirer aux Jeux Olympiques". Lors des Jeux, c'est même un lien presque fraternel qui s'est lié entre les deux hommes. "Comme toute la famille du sport français, on était derrière lui."

Pour réussir ce passage, Marie-Josée Pérec lui conseille "d'ouvrir les yeux." "Quand on est sportif de haut-niveau, on est centré sur soi, et quand on arrête on a envie de découvrir d'autres choses. La vie commence."

La nouvelle vie de Camille Lacourt a commencé avec Danse avec les stars. "Pas la meilleure chose que j'ai faite", se marre l'ancien nageur. Même s'il exclut une carrière de chanteur, Patrick Fiori salue "un champion qui va rester éternel, immortel. De médailles en victoires, il faut savoir qu'il y a des gens qui s'identifient très, très fort."