publié le 26/07/2016 à 10:04

Les quinze membres de la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) avaient décidé d'autoriser la Russie à disputer les Jeux Olympiques de Rio, à une condition cependant : que chaque Fédération internationale repêche, au cas par cas, les athlètes jugés "propres", qui respectent des conditions très strictes édictées par les membres du Comité. Officiellement, 13 sportifs russes - sept nageurs, deux haltérophiles, un lutteur et trois rameurs - ont été déclarés non éligibles pour les J0 2016 lundi 25 juillet, et donc retirés de la délégation russe pour Rio par le Comité olympique russe (ROC).



Plusieurs personnalités s’élèvent cependant pour réclamer que la totalité des sportifs russes soient exclus dont la championne française Marie-Josée Pérec : "Aujourd’hui nous avons quand même suffisamment d’informations pour se dire qu’on aurait dû exclure complètement la Russie. On aurait dû avoir le courage d’aller jusqu’au bout et de montrer l’exemple."

À écouter dans ce journal

- Comme chaque année après le Tour de France, les coureurs de la Grand boucle connaissent la nostalgie qui suit la course. “Ça fait un grand vide quand on rentre à la maison. Il y a une petite dépression qui s’opère”, confie Arthur Vichot, coureur de l’équipe FDJ.

- À 11 jours de le premier match officiel du Paris Saint-Germain, avec le Trophée des Champions face à l’Olympique lyonnais, Unai Emery a donné sa première grande interview au journal L’Équipe. Le nouvel entraîneur du PSG souhaite faire de son équipe un candidat pour la victoire finale en Ligue des Champions.



- L’attaquant tricolore Bafétimbi Gomis devrait passer aujourd’hui sa visite médicale pour s’engager avec l’Olympique de Marseille.