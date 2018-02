publié le 16/02/2018 à 22:10

Champion du monde de patinage artistique en 2007, trois fois vice champion du monde, triple champion d'Europe... On ne présente plus Brian Joubert. Et le sportif a laissé un grand vide dans le patinage français, en témoignent les Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang. Chafik Besseghier, le représentant tricolore, y a finit 26e la nuit dernière, ce qui le prive de programme libre. "On est un petit peu dans le creux de la vague", estime Brian Joubert.



Et de renchérir : "C'est un peu compliqué, même au niveau de la relève, il va falloir attendre un petit peu (...). Le niveau international a tellement évolué, nous, on ne s'était pas préparé à ça. Je pense qu'on a pris 15 ou 20 ans de retard". Une double peine olympique pour la France, qui a vu Bruno Massot, un patineur naturalisé allemand il y a peu, décrocher la médaille d'or en couple le 15 février dernier.

Brian Joubert lui-même, en dépit de son glorieux palmarès, n'a jamais réussi à briller aux Jeux olympiques. "J'ai toujours raté les Jeux olympiques (...) parce que je ne profitais pas de cette compétition. Je voyais que des contraintes (...) je me mettais une pression énorme", se souvient le patineur.

Et de renchérir : "vis-à-vis de ma carrière, il y a toujours des petits regrets parce que je sais qu'on peut toujours faire mieux, mais je me suis battu comme j'ai pu, j'ai fait le maximum à chaque fois". Et de conclure : "je suis très content de ma carrière".