Fusion Racing 92-Stade Français : "C'est la con-fusion", tonne Pascal Praud

publié le 14/03/2017 à 10:33

"45 joueurs au Racing 92 + 45 joueurs au Stade Français = 45 joueurs. Voilà comment calculent les comptables, messieurs Lorenzetti et Savare, les deux présidents qui ont assassiné le rugby français, assassiné le Racing, assassiné le Stade Français", accuse Pascal Praud.



"8.000 supporteurs pour le Racing 92 en moyenne à chaque match + 10.000 pour le Stade Français = 18.000 supporteurs", poursuit le journaliste. "Les joueurs ça se divise, les supporteurs ça s'additionne", précise-t-il en référence à une citation audiardesque ("Les bénéfices ça se divise, la réclusion ça s'additionne", dans Le Cave se rebiffe).

"Sauf que précisément non ! On ne décrète pas un club de rugby", assène Pascal Praud. "Tristesse et colère : l'Histoire, la culture, le passé ne fusionnent pas. Le Racing n'est pas le Stade Français, comme RTL n'est pas Europe 1", fustige-t-il. "Et qu'on ne me parle pas de logique économique, du stade Jean-Bouin rénové pour 200 millions qui ne sert plus à rien, de l'incapacité de faire vivre deux clubs à Paris", tonne-t-il encore. "Ce n'est pas une fusion, c'est la con-fusion", conclut-il.