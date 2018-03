publié le 10/03/2018 à 10:23

C’est Carlos Sainz qui a conclu les essais hivernaux de la marque au losange ce vendredi 9 mars 2018 en fin de journée. À la clef, malgré quelques problèmes de boîte de vitesse en matinée, le pilote espagnol a obtenu le troisième meilleur temps de la dernière journée derrière la Ferrari de Kimi Raïkkönen et la McLaren de Fernando Alonso.



Une belle performance pour Renault qui a durant ces deux semaines multiplié les réglages sur cette nouvelle R.S.18 où les ingénieurs et les deux pilotes ont notamment testé un nouvel aileron. "On avait pas mal d’objectifs en venant ici car après nos déboires de l’an passé, nous avons beaucoup travaillé sur la fiabilité du moteur et là je peux vous dire que le bilan est assez positif", explique Cyril Abiteboul directeur général de Renault Sport F1

"Sur le châssis, il fallait que nous rattrapions l’évolution que nous n’avons pas eu lors de nos cinq années d’absence en Formule 1. Donc là, aussi on s’est beaucoup rassuré. Il est certes difficile de tirer des conclusions, mais ce qui est sur c’est que ces journées tests sont satisfaisantes."

Formule 1 : Cyril Abiteboul directeur général de Renault Sport F1 Crédit : Frédéric Veille pour RTL

Mais chez Renault Sport F1, on ne tire pas de plan sur la comète sur la saison à venir et ses vingt et un grand prix. Cette année et contrairement à l’an passé où Renault a terminé 6ème du classement constructeur, pas d’objectif.

"On va évidemment tenter de progresser mais l’objectif ultime est de réduire l’écart avec les top team, fin 2018. J’aimerai être à une demi seconde de Mercedes et Ferrari. Ce qui me paraît crédible pour atteindre l’objectif 2020-2021 où nous envisageons d’être dans le top team"

Renault en pleine reconquête

Pour cela Renault espère le faire avec ses deux pilotes, l’Espagnol Carlos Sainz et l’Allemand Niko Hülkenberg.

Le pilote Niko Hulkenberg Crédit : Frédéric Veille pour RTL

"Évidemment, nous sommes encore en phase d’apprentissage et de découverte de notre potentiel, mais c’est vraiment positif. Maintenant j’ai hâte de débuter la saison car la trêve hivernale était vraiment longue. Trois mois sans monter dans une voiture c’était trop long", explique celui qui avait terminé 10ème au classement des pilotes l’an passé.

Depuis son retour sur les circuits de Formule 1 en 2016, Renault est en pleine reconquête de son glorieux passé où en 2005 et 2006 l’écurie avait été sacrée championne du Monde des constructeurs et Fernando Alonso champion du monde des pilotes. Avec d’importants investissements dans les usines d’Enstone (Angleterre) et de Viry-Châtillon et plus d’une centaine d’embauches l’an passé, la marque au losange attend donc beaucoup de cette saison 2018 qui débutera le 25 mars prochain en Australie.

Formule 1 : des ingénieurs dans le stand Renault Crédit : Frédéric Veille pour RTL