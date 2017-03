publié le 24/03/2017 à 14:22

Les plus mordus les ont découvert durant tout l'hiver, au fil des présentations en grandes pompes. Avec des monoplaces plus larges, plus basses, plus performantes, les 10 écuries - une de moins que l'an passé après la disparition de Manor - et leur 20 pilotes prennent dimanche 26 mars en Australie (7h en France) le départ du premier des 20 Grand Prix au programme de cette saison 2017 particulièrement attendue.



De Melbourne à Abu Dhabi le dimanche 26 novembre, Ferrari et Red Bull au premier rang vont tenter de déloger Mercedes, triple championne du monde en titre des pilotes et des constructeurs. L'Allemand Nico Rosberg parti à la retraite sitôt son premier sacre acquis à 31 ans, la firme allemande a confié son second volant au Finlandais Valtteri Bottas (27 ans), ancien de chez Williams, qui n'a jamais fait mieux qu'une 2e place..

4e force en présence en 2016, Force India mise de son côté sur le jeune Français Esteban Ocon (20 ans) pour monter sur le podium. Toujours chez Haas, Romain Grosjean, de dix ans son aîné, aura bien du mal à décrocher sa première victoire en course. Dernier représentant des couleurs bleu-blanc-rouge, Renault n'a plus remporté de Grand Prix depuis 10 ans, grâce à Fernando Alonso au Japon.

Saison 2017 de F1 : les pilotes à suivre Crédit : Kun Tian, Vincent LEFAI, Jonathan STOREY / AFP

Saison 2017 de F1 : les 20 circuits Crédit : Vincent LEFAI, Matthias BOLLMEYER / AFP