Pierre Gasly fait sa Première Heure

publié le 19/03/2018 à 01:01



Le nouvel espoir français de la Formule Un, Pierre Gasly a intégré l'écurie Toro Rosso et ll va courir son premier Grand Prix à seulement 22 ans, le plus jeune pilote sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie à Melbourne.

Dans la Première Heure il revient sur son parcours atypique, débuté à quatorze ans.

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Pierre Gasly.Des confidences et complicité avec l'artiste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Pierre Gasly

1- Roy Purdy : Livin these days

2- Kid Cudi & MGMY & Ratata : Pursuit of happiness (nightmare)

3- Nekfeu & Ed Sheeran : Reuf

4- Rilès : Thank god



L'équipe de l'émission vous recommande Pierre Gasly du rêve à la réalité