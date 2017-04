publié le 18/04/2017 à 14:54

Éclipsé par le début d'année royal de Roger Federer, Novak Djokovic entend lancer l'opération reconquête sur le Rocher de Monte-Carlo. Vainqueur du premier Masters 1.000 de la saison sur terre battue en 2015, le Serbe se voit proposer une entrée en lice piège face à Gilles Simon, 32e au classement ATP. S'il ne l'a battu qu'une fois en 11 affrontements, le Français lui a souvent donné du fil à retordre dans les matches en deux manches gagnantes.



Éliminé dès le 2e tour en Australie, le dauphin d'Andy Murray au classement ATP n'a plus joué en simple hors Coupe Davis depuis mi-mars à Indian Wells (défaite en 8es face à l'Australien Nick Kyrgios). Depuis, il a soigné son coude droit. Avec sept victoires pour six défaites, Simon ne réalise pas non plus le meilleur début de saison de sa carrière.

Cette affiche est la troisième de la journée sur le court central. Juste avant, Jo-Wilfried Tsonga a chuté d'entrée face à son compatriote Adrian Mannarino (6-7, 6-2, 6-3). Le numéro 1 français, de retour après plus d'un mois d'arrêt pour cause de paternité, ne sera pas au rendez-vous des 8es, au moins, pour la première fois depuis 2011.

En ouverture, un autre Français, Lucas Pouille, s'est débarrassé sans forcer l'unique Américain du tournoi, Ryan Harrison (6-2, 6-4). Le 17e joueur mondial aura encore un match à sa portée au 2e tour, contre l'Espagnol Marcel Granollers ou l'Italien Paolo Lorenzi. Quant à l'Espagnol Rafael Nadal et au Britannique Andy Murray, ils n'entreront ebn lice que mercredi 19 avril, au 2e tour.

Masters 1.000 de Monte-Carlo : les résultats de mardi 18 avril

Simple messieurs (1er tour) :

Gilles Muller (LUX) bat Tommy Robredo (ESP) 6-2, 6-2

Tommy Haas (GER) bat Benoît Paire (FRA) 6-2, 6-3

Lucas Pouille (FRA/N.11) bat Ryan Harrison (USA) 6-2, 6-4

Paolo Lorenzi (ITA) bat Marcel Granollers (ESP) 6-2, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) bat Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-4

Robin Haase (NED) bat Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-2

Karen Khachanov (RUS) bat Nicolas Mahut (FRA) 6-2, 6-4



Simple messieurs (2e tour) :

Adrian Mannarino (FRA) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.7) 6-7 (3/7), 6-2, 6-3