publié le 21/04/2017 à 11:18

Étonnamment poussé au 3e set lors de son entrée en lice par le 45e joueur mondial, le Britannique Kyle Edmund, Rafael Nadal a mis les points sur les i en 8es de finale en écrasant le jeune Allemand Alexander Zverev. Un choc de générations était annoncé entre l'Espagnol de 30 ans et le 20e mondial, de dix ans son cadet ? "Rafa" n'a laissé filé que deux jeux (6-1, 6-1), rappelant à tous qui est le patron sur la terre battue monégasque.



En quête d'un 10e sacre en Principauté, l'ancien numéro 1 mondial, aujourd'hui 7e, se dresse vendredi 21 avril devant l'Argentin Diego Schwartzman, 41e à l'ATP. En cas de succès, il retrouvera en demi-finale le Serbe Novak Djokovic (2e) ou le Belge David Goffin (13e), opposé dans la plus belle affiche du jour sur le papier. Côté Français, les regards seront tournés vers Lucas Pouille (17e), qui tenter de résister au tombeur du Suisse Stan Wwarinka, l'Uruguayen Pablo Cuevas (16e).

La journée débute par un match entre un autre spécialiste de la terre, l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, tête de série numéro 15, et le géant croate Marin Cilic (8e mondial). Le premier vient de sortir le numéro 1 mondial, l'Écossais Andy Murray. Le second va tenter d'atteindre le dernier carré pour la première fois sur le Rocher.

Masters 1.000 de Monte-Carlo : le programme des quarts de finale

Court central Rainier III (à partir de 11h) :

Albert Ramos-Vinolas (ESP/N.15) - Marin Cilic (CRO/N.5)

Pablo Cuevas (URU/N.16) - Lucas Pouille (FRA/N.11)

David Goffin (BEL/N.10) - Novak Djokovic (SRB/N.2)

Diego Schwartzman (ARG) - Rafael Nadal (ESP/N.4)