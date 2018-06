publié le 10/06/2018 à 15:29

"Toutes mes amies me demandent s’il sera là" lance avec un large sourire le jeune Lyonnais. "Et bien oui, le boss sera là, et je vais le rencontrer pour la première fois". Le boss, c’est l’acteur américain Patrick Dempsey qui depuis plusieurs années maintenant possède sa propre écurie Dempsey-Proton Racing avec laquelle il aligne cette année deux Porsche 911 RSR sur le circuit de la Sarthe.



Pour Julien Andlauer, seul Frenchie du Team engagé en catégorie GTE Am, c’est un conte de fée qui se poursuit au moment où il s’apprête à disputer ses premières 24 heures du Mans. "Je sais qu’à mon âge c’est un immense privilège, peu de pilotes l’ont fait. Mais je reste concentré sur ce que j’ai à faire. Comme tout gamin passionné de sport automobile, j’avais deux rêves : courir Le Mans et aller en Formule1. J’ai choisi la première option quand il y a deux ans je me suis aperçu que c’était atteignable".

Le meilleur chrono de sa catégorie, la GTE-Am

Car en devenant l'an passé le plus jeune vainqueur de la Carrera Cup France, Julian Andlauer a été promu Pilote Porsche Junior et le voilà maintenant en championnat du Monde d’endurance tout en poursuivant les courses de vitesse à travers toute l’Europe. "Ce n’est pas Patrick Dempsey qui m’a appelé pour me recruter mais ce sont mes patrons de chez Porsche qui m’ont proposé ce volant, ce nouveau challenge. J’ai tout de suite dit oui"

Lors de cette 86ème édition des 24 heures du Mans, Julien partagera donc le volant de la Porsche n°77 avec l’Allemand Christian Ried et l'Australien Matt Campbell, des coéquipiers qu’il a tout de suite séduit en leur montrant qu’il n’était pas là par hasard puisque lors de la Journée Test le dimanche 3 juin dernier, il a réalisé le meilleur chrono de sa catégorie, la GTE-Am.



Avec un papa qui dirige le club de karting de Saint-Laurent-de-Mûre dans le Rhône et qui, dès l’âge de 6 ans l’a lancé sur les circuits, le jeune prodige a donc poursuivi son incroyable ascension en s’imposant sur kart comme en Formule 4. Et comme le gamin est doué, le voilà sur le trophée Andros, puis en Porsche Cup avant l’an passé d’obtenir son bac, mais surtout son permis de conduire.

"Voilà pourquoi c’est un truc de dingue de me retrouver ici au Mans, avec les meilleurs pilotes du Monde, avec Alonso à côté de qui je me suis retrouvé assis la semaine dernière lors de la conférence de presse de ceux qui avaient réalisé le meilleur temps de la Journée Test".



Des étoiles plein les yeux mais la tête sur les épaules et surtout un talent incommensurable Julien Andlauer s’apprête donc à vivre une semaine Mancelle riche en émotion et pourquoi pas, un podium à l’arrivée dimanche 17 juin. Seule déception pour le rhodanien, de ne pas être le plus jeune pilote au départ. En effet, il est battu de trois heures par le Britannique Phil Hanson, né le 5 juillet 1999, "comme moi, mais trois heures plus tôt".