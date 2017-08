Quand Neymar se mêle au Grand Quiz de l'Eté

publié le 14/08/2017 à 13:02

C'est une jeune retraité qui entame l'émission. Depuis trois petites semaines, Dominique a quitté ses fonctions d'infirmières. Elle découvre les plaisirs du repos et en profite pour nous écouter...Et jouer avec nous ! Elle totalise 5 points. Kevin, le candidat suivant est passionné de radio. Pourtant, le stress de devenir candidat était plus fort...Il totalise 3 points. Martine, fan de mandalas et de coloriages s'avance ensuite pour battre les 5 points requis. Concentrée, cette assistante maternelle à domicile va marquer...5 points ! Il a donc fallu départager Dominique et Martine. C'est Neymar, le joueur fraîchement parisien qui va donner du fil à retordre à nos candidates. Il fallait estimer son nombre de buts lorsqu'il jouait pour le club de Barcelone. En répondant 30 buts, c'est Dominique qui remporte le séjour à Disney, car la réponse était...105 buts !



La deuxième heure de l'émission démarre avec Loïc, un brocanteur fan de rock, originaire du Loiret. Il marque 8 points. S'en suit Alexandra, cette passionnée de séries télévisée et de Johnny Cash va exploser les compteurs avec un total de...10 points ! Elle restera en tête jusqu'à la fin de l'émission, puisque ni Sylvain, ni Florence ne la détrôneront. C'est avec émotion qu'Alexandra remercie les animateurs.

Bruno Guillon et Caroline Diament

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.



