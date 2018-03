La trahison des images de Magritte : gagnez votre laissez-passer !

publié le 28/09/2016 à 17:29

L'exposition "Magritte. La trahison des images" est présente du 21 septembre 2016 au 23 janvier 2017 au centre Pompidou. Des œuvres aussi bien emblématiques, que peu connues de l'artiste sont exposées et permettent au public de redécouvrir le peintre. En 5 sections, la rétrospective revient sur les éléments auxquelles René Magritte n’a cessé de se référer dans son travail : le feu, l’ombre, les rideaux, les mots et le corps fractionné.



Pour les amoureux de la peinture ou de l'art en général, cette exposition propose une nouvelle approche de l'oeuvre de Magritte et revient sur la trahison des images qu'il dénonçait constamment, près de 40 ans après la grande rétrospective que lui avait déjà consacré le Centre Pompidou (1979).

