Chica Vampiro en tournée : Tentez de gagner vos places !

publié le 28/09/2016 à 14:13

Chica Vampiro, la série événement à destination des enfants est de retour en France et en Suisse

avec le " VAMPITOUR » du 19 octobre au 6 novembre 2016. Les acteurs phares de la série seront présents, pour le plus grand plaisir des enfants : Daisy, Max, Marilyn et Mirco !





Pour les parents qui seraient un peu perdus, Daisy, une jeune lycéenne, est soudainement transformée en vampire alors qu'elle souhaitait vivre une vie normale aux côtés de Max, son voisin dont elle est amoureuse. Sa vie va alors prendre un nouveau tournant et la jeune fille va devoir gérer sa vie de lycéenne le jour, et de vampire la nuit.

Le Club RTL vous propose de participer à son tirage au sort et de gagner deux places de concerts qui vous permettront d'assister au « VAMPITOUR ». 47 gagnants auront la chance de pouvoir emmener leur enfant à cet événement incontournable. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre date et participer !

Un événement Encore Productions.

