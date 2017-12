Game of Thrones : remportez l'intégrale en coffret DVD grâce au Club RTL

publié le 11/12/2017 à 11:22

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

Créée par David Benioff et D. B. Weiss, Game of Thrones (le trône de fer) est une série adaptée des romans éponymes écrits par George R. R. Martin depuis 1996.



Avec la quatrième saison, la série devient la plus regardée de la chaine HBO avec plusieurs millions de téléspectateurs par épisode et bat des records historiques d'audience à travers le Monde !

