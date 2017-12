Francis Cabrel : son dernier album à gagner sur le Club RTL

publié le 14/12/2017 à 16:05

Pour célébrer 40 ans de carrière, L'Essentiel (1977-2017) revient sur les plus grandes chansons de Francis Cabrel : 51 chansons incontournables réunies en 3 CD exceptionnels et incluant 3 bonus inédits, « Le fils unique », « Des montagnes de tout » et « Lily, Rosemary et le valet de cœur ».

«Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai», «La corrida», «Petite Marie», «L’encre de tes yeux», «Il faudra leur dire», «Je l’aime à mourir»,... redécouvrez tous les classiques du chanteur grâce au Club RTL !

A vous de jouer !