publié le 04/12/2017 à 07:22

Des pointures de l'électro, des découvertes prêtes à sortir de la confidence des initiés, du rock et autres influences venues des quatre coins du monde, des artistes solo et des big bands pour des musiciens furieux, prêts à réveiller la ville de Rennes : voici en quelques mots le programme que nous suggèrent ces 39èmes rencontres des Trans Musicales de Rennes.



Le célèbre festival breton se déroulera du 6 au 10 décembre prochain pour présenter aux yeux d'un public averti 82 groupes triés sur le volet. Ici, vous ne verrez pas les habitués des festivals d'été mais des artistes venus du monde entier.

Parmi nos coups de cœur, il y a celles qui manient les platines pour vous faire danser jusqu'au petit matin, à l'image de la DJette rennaise Menthine, la Canadienne Rezz ou encore la Polonaise Zamilska, à l'univers artistique captivant.

Un voyage musical du Canada au Japon

Au rayon plus rock et psychédélique, on adhère totalement à Gloria, groupe lyonnais qui arrive à se faire passer les yeux fermés pour un vieux sextuor tout droit venu des sixties. Tandis que Tanika Charles, de son côté, tient elle aussi de ces années-là, mais dans un registre relevant de la soul et du rhythm and blues nord américain. Les morceaux de cette Canadienne vont vous faire voyager au-delà des frontières du genre musical.



Direction le Japon avec Oreskaband, un girl band pas comme les autres qui fait dans le ska à tendance pop. Une curiosité musicale on ne peut plus festive et qui tranche avec l'image que pourrait avoir le grand public des chansons made in Japan.



Bref, vous avez compris, cette 39ème édition offrira son lot de (bonnes) surprises aux festivaliers et festivalières. Vous n'avez plus qu'à prendre vos billets.



Les Trans Musicales de Rennes se dérouleront du 6 au 10 décembre 2017 ; Tarifs de la billetterie : de 7 à 69 euros.