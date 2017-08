publié le 18/08/2017 à 07:13

Un coup de crayon, de jolies photos, des couleurs qui contredisent l'idée reçue selon laquelle il fait toujours moche en Bretagne... Florence, alias La Mouette, a 24 ans et blog depuis plusieurs années sur Internet. Humeurs, beauté, lifestyle, la jeune femme est une touche à touche qui officie in real life en tant que graphiste et illustratrice freelance à Rennes.



Rien d'étonnant quand on parcourt le blog et le compte Instagram de la jeune femme : l'identité visuelle y est très affirmée et a convaincu 12.000 abonnés. Le coup de crayon de Florence rappelle les livres de notre enfance et ses œuvres (affiches, pin's) donnent envie d'habiller toutes nos vestes et tous nos murs. En particulier cette carte illustrée de Rennes, preuve que Florence maîtrise tous les recoins de sa ville.

Découvrez sans plus tarder ses bonnes adresses pour prendre le café en terrasse ou bronzer sous le soleil breton en toute tranquillité.

La meilleure terrasse ? Impossible de choisir : la terrasse du Café du Thabor pour profiter de la quiétude du parc, celle du O’Connells lorsqu’il fait beau pour une ambiance de centre-ville ou encore celle de La Piste pour profiter des longues soirées d’été.



Le meilleur burger ? Le Fox and Friends : un pub du centre-ville rue de la Monnaie qui est définitivement mon lieu préféré : les burgers y sont délicieux et les petites pommes de terre les accompagnant sont toujours un vrai délice. Le cadre est agréable et les serveurs toujours très gentils !



Le quartier qui bouge ? Le quartier du Mail près des quais est un coin très chouette : le soir il y a toujours des bars sympas d’ouverts et son ambiance animée donne envie d’y passer des heures entre amis.



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Chez Dress Code, rue du Champ Jaquet : il y a toujours de jolies choses et les vêtements changent très souvent : l’occasion d’y retourner régulièrement pour peut-être craquer plusieurs fois ?



Pour une bonne dose de culture ? Filez aux Champs Libres, un large bâtiment qui accueille des expositions,

une bibliothèque et des salles de conférences en plus d’un espace des sciences. Selon la période de l’année il y a toujours un thème auquel seront associées des animations et expositions.



Le meilleur spot pour chiller ? Le Parc du Thabor est parfait pour ça : ses grandes pelouses accueillent beaucoup de monde lorsqu’il fait beau et ses chaises autour des fontaines sont vraiment agréables pour se rafraîchir lorsqu’il fait chaud.



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Le pub du O’Connells ! Son ambiance de pub irlandais et ses larges tables de bois usées par les soirées donnent envie d’y rester jusqu’à la fermeture à refaire le monde autour d’une pinte. Pour changer un peu de la bière, goûtez leur cidre, il est délicieux !

Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Le centre-ville n’est pas très grand : traînez parmi ses ruelles, vous tomberez forcément sur de chouettes boutiques et surtout, n’oubliez pas d’aller au parc pour découvrir ses multiples espaces et sa jolie roseraie incroyablement riche d’espèces.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Le fait que tout puisse être fait facilement à pieds, sans se presser. Rennes est une ville à taille humaine et c’est un endroit agréable à vivre. Et puis surtout, Rennes est tout près de la mer et la côte y est magnifique !



Où on peut te croiser le plus souvent ? Dans le centre-ville près du Parlement où je vais toujours faire quelques emplettes le midi ! Et lorsqu’il fait beau, je traîne toujours au Thabor avant de rentrer chez moi, un endroit toujours fleuri qui change constamment selon les saisons.

Le compte de Florence en 8 clichés coups de cœur

