publié le 19/02/2017 à 07:05

À l'ère d'Erasmus, des compagnie low cost et du couchsurfing, vous n'avez plus d'excuses : partir à l'étranger le temps d'un week-end, d'un semestre ou d'une vie n'est plus inaccessible. Mais entre deux jours à Rome en amoureux, un échange scolaire à Londres ou à l'autre bout du monde et une expatriation à durée indéterminée, il y a peu de points communs. Les enjeux sont différents.



Vous pensez être une aventurière mais ne plus voir votre famille plus de 30 jours consécutifs vous donne des sueurs froides ? Vous souhaitez apprendre une nouvelle langue étrangère mais être entourée d'inconnus déclenche chez vous des crises d'angoisses ? Votre rêve de partir construire des sites Internet à distance sur les plages thaïlandaises n'est peut-être pas une si bonne idée... Pour en avoir le cœur net, la rédaction de Girls vous a préparé un test d'une dizaine de questions. Répondez à l'instinct et découvrez vite le résultat.