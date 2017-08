publié le 17/08/2017 à 07:14

Des plages aux couleurs de carte postale, du sport extrême, de l'amour, c'est en quelque sorte la ligne directrice du compte Instagram de Nanihi Bambridge. Cette jeune femme de 27 ans habite à Tahiti et son compte Instagram, suivi par près de 3.000 personnes va vous donner envie de décoller pour cette île de la Polynésie française.



"Sur Instagram je partage des photos de mon île pour montrer à tout le monde la beauté de la Polynésie, donner envie de visiter Tahiti et aussi d'apprendre le kite. Une passion que j'ai la chance de partager avec mon amoureux", a confié Nanihi à Girls.

Car avec la jeune Instagrameuse, vous n'allez pas seulement découvrir les magnifiques coucher de soleil de Tahiti, vous allez également embarquer avec elle lors de ses sessions de Kite Surf ou ses escapes sous les eaux de l'océan Pacifique. De quoi admirer les poissons colorés à défaut de pouvoir se payer un aller-retour pour cette île à l'autre bout du monde.



Si vous avez prévu une escapade à Tahiti cet été ou (soyons prévoyantes) l'année prochaine, voici les meilleures adresses de Nanihi.

La meilleure terrasse ? Le Tiki Bar de l'intercontinental Tahiti pour profiter de bons cocktails au coucher du soleil.



La meilleure food ? Le meilleur "poisson cru à la tahitienne" (poisson cru mariné au citron et lait de coco, spécialité locale) à déguster à La roulotte un des foodtruck de la place Vaiete.



Le quartier qui bouge ? Le centre VAIMA qui regroupe les boutiques tendances, cinémas, bar et restaurants.



La boutique pour chiner de jolies fringues ? La boutique Batik au centre Vaima. On y trouve des tenues pour toutes occasions, du chic au décontracté.



Pour une bonne dose de culture ? Le musée de Tahiti et des îles. Sinon en juillet, il faut assister aux soirées du Heiva, concours où se présentent sur scène groupes de chant et danse traditionnelle.



Le meilleur spot pour chiller ? Pink Coconut à la Marina Taina un bar / restaurant en plein cœur de la marina, un super cadre et les pizzas sont délicieuses. De nombreuses animations musicales. On y voit pas le temps passé.



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Le rétro, un bar / restaurant du centre Vaima, le groupe Pepena joue le vendredi soir. Il y a beaucoup d'ambiance.

Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Voir le HEIVA, un concours de chant et danse traditionnelle qui se déroule uniques le mois de juillet. Faire des activités nautiques comme prendre un cours de kite. Faire des randonnées, nous avons des montagnes magnifiques. Et enfin se rendre à Moorea, l'île sœur, accessible par le ferry.



Ce que tu préfères dans ta ville ? L'été toute l'année ! La beauté de notre île, la proximité de l'océan et des montagnes. Le coté chaleureux et accueillant des polynésiens.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Sur le spot de kitesurf, Hitimahana au nord de l’île. Le kitesurf est très addictif, dès qu'il y a du vent on y est.

Le compte de Nanihi en 8 clichés coups de cœur

