Kungs vs Cookin' on 3 Burners - This Girl

Synapson - Going Back To My Roots feat. Tessa B

Meghan Trainor - All About That Bass

Christina Aguilera - Show me how you Burlesque -Video (from movie)

publié le 04/02/2017 à 14:02

"Ce soir je serai la plus belle, pour aller danser", chantait Sylvie Vartan. Il est temps de vous préparer pour votre soirée. Et en cas d'un léger coup de mou pré-fête, rien de tel qu'une playlist pour vous mettre en condition. Après le stress de la semaine, le moment de préparation à une soirée est idéal pour s'attarder sur soi-même, et conditionner son corps et son esprit au moment de sociabilisation qui arrive.



Comme c'est un moment privilégié - que l'on veut sans complexes - seule (ou pas d'ailleurs), détendez-vous, prenez votre temps, pomponnez vous, quitte à ramollir 30 minutes dans un bain, le tout est de se faire plaisir ! Choisir ses vêtements, sa coiffure et éventuellement son maquillage n'est pas chose aisée et peut prendre du temps - ou pas d'ailleurs. Dans tous les cas, c'est un moment à soi et pour soi.

Il est 18 heures. La journée se termine, le soleil est déjà couché mais pour vous, ce n'est pas le moment de mollir. Girls est là pour vous accompagner dans ce dernier effort avant de rejoindre la fête, on a tout ce qu'il vous faut pour vous mettre dans l'ambiance. Pas de doute, vous arriverez à cette soirée, triomphante.