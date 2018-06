Violences gynécologiques : le "panel est très large", affirme Margot Collet

publié le 29/06/2018 à 15:02

Des examens brutaux, des gestes déplacés... Pour la première fois dans notre pays, un rapport évalue les violences subies par les femmes en gynécologie et lors du suivi d'une grossesse. C'est un tabou que veut lever la secrétaire d'état à en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.



Margot Collet, co-rapporteure de ce rapport du Haut Conseil à l'égalité, détaille ce constat alarmant et explique que "le panel" de ces violences est "très large". "Nous préférons parler d’actes sexistes parce que qu’en regardant tous les témoignages, on se rend compte que tout n’est pas violence". Elle explique que cela peut peut aller de la "pratique d’actes sans consentement et sans informations jusqu’aux violences sexuelles".

"On ne peut pas balayer d’un revers de main la parole des femmes", affirme Margot Collet. Plusieurs exemples existent, une femme sur deux n'a eu aucune explication au moment où les médecins ont procédé à une épisiotomie. Un geste fréquent au moment des accouchements sans parler du caractère intime des consultations en gynécologie, pour lequel les médecins ne sont pas formés.