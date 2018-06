publié le 05/06/2018 à 12:30

"Paris est fière d'être une capitale LGBTQI+ friendly", se félicite Anne Hidalgo sur Twitter. La maire socialiste de la capitale réagit à la décision du Conseil de Paris de participer à la Marche des Fiertés (ex-Gay Pride) qui aura lieu le 30 juin 2018. La Ville s'engage "à être représentée par la présence d'un char", indique le texte voté ce lundi 4 juin, faisant suite à une proposition du groupe écologiste.



Cette décision "traduit la visibilité de l'engagement de la Ville dans une politique positive et très active en faveur de l'égalité des droits", affirme le président du groupe, David Belliard, à l'AFP. La première marche dans la capitale a eu lieu en 1977. Chaque année, ce défilé pour les droits des personnes LGBTQ+ rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes.

Le groupe LR et indépendants a, par ailleurs, fait voter, à l'unanimité, un vœu sur la dépénalisation universelle de l'homosexualité, qui engage la capitale à intervenir auprès de l'ONU dans ce domaine.

Avec son administration sensibilisée à la lutte contre les discriminations et presque 5.000 mariages entre personnes du même sexe, #ParisEstFière d'être une capitale LGBTQI+ friendly ! ¿¿¿¿¿¿ #LGBT #Paris #ConseilDeParis pic.twitter.com/6dPqTugU0t — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 4 juin 2018

Anne Hidalgo a par ailleurs présenté aux élus parisiens une communication sur "la stratégie LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queers, intersexes) de la capitale", ce lundi 5 juin. Elle reprend les principaux dispositifs existants (formation des agents, lutte contre les discriminations, santé, accueil administratif adapté pour les trans...).



La Ville s'est aussi engagée à aider à la création d'un lieu dédié aux archives et à la mémoire de ces communautés, dans l'une des mairies des IIIe et IVe arrondissements, à l'horizon 2020.



L'Hôtel de Ville accueillera enfin les 27, 28 et 29 juin la Conférence internationale de l'European Gay Police Association (EGPA), co-organisée avec l'association Flag ! (policiers et gendarmes LGBTQ+), qui travaillera sur les discriminations au sein des forces de sécurité intérieure. Paris accueillera également l'événement sportif des Gay Games au mois d'août.