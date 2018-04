publié le 17/04/2018 à 12:23

Après l'annonce, place à l'action ? Alors qu'un reportage d'Envoyé Spécial révélait jeudi 12 avril que les associations défendant les droits des femmes n'étaient plus les bienvenues au secrétariat en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, le premier ministre Édouard Philippe a attribué quelques jours plus tard, lundi 16 avril, le label Grande cause nationale 2018 à la Fédération nationale Solidarité femmes. Cette dernière regroupe 64 associations luttant contre les violences faites aux femmes.



Grâce à ce label, ces associations pourront diffuser gratuitement leur "campagne de communication et d'information sur les radios et les télévisions publiques". À travers ce choix, le gouvernement "réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes", assure Matignon dans un communiqué.

La "reconnaissance" du gouvernement

Pour Ynaée Benaben, fondatrice de l'association En avant toute(s), cette distinction est "une sensibilisation du grand public qui affirme l'importance de la question et (...) qui met l'accent sur le fait que ce soit encore un enjeu de société aujourd'hui", a-t-elle expliqué au micro de RTL.

Françoise Brié, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité femmes, juge de son côté sur RTL que ce label est "un reconnaissance importante pour le travail des professionnelles qui sont engagées au quotidien sur le terrain auprès de ces femmes".

Un label pour combler le manque de moyens ?

Au-delà de la sensibilisation via des campagnes, ce label pourrait également apporter de nouvelles sources de financement à ces associations qui peinent parfois à récolter de l'argent. Françoise Brié assure en effet sur RTL que son association va pouvoir organiser une levée de fonds privée à destination des entreprises, mécènes et particuliers. Le gouvernement n'a pas annoncé une augmentation des subventions à l'occasion de son annonce.



Faute de moyens et d'un accueil téléphonique "submergé" par les appels, l'AVFT (Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail) avait été obligée de fermer son standard pour une durée indéterminée en janvier dernier.



Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole d'Osez le féminisme, a d'ailleurs exprimé sur Twitter sa réserve quant à l'attribution du label. La militante s'interroge sur "les fonds et la volonté politique" du gouvernement.

Et pour les fonds et la volonté politique ça se passe où ?! #justasking #grandecauseenchocolat pic.twitter.com/RLx0sKoXO0 — Raphaëlle Rémy-Leleu (@RaphaelleRL) 16 avril 2018