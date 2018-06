publié le 12/06/2018 à 13:24

Une jeune fille est mariée contre son gré toutes les deux secondes dans le monde. D'ici 2030, si rien n'est fait, 150 millions de fillettes seront mariées avant leurs 18 ans. Ces violations des droits des enfants, qui touchent en majorité les filles, les contraignent à quitter l'école, et renoncer à leurs rêves pour s'occuper de leur famille, mettant de côté leur éducation et leur santé.



Pour lutter contre ces chiffres alarmants, l'Unicef lance une campagne. Soutenue par son ambassadrice Laetitia Casta. L'initiative, baptisée "Go Girls !", a pour objectif de "constituer une force engagée de femmes et d'hommes philanthropes décidés à mettre fin au mariage des enfants et favoriser l'émancipation des jeunes filles", explique l'Unicef sur son site.

"De nombreuses familles ont recours au mariage précoce pour que leurs filles échappent aux viols, au harcèlement et aux agressions", rapporte Madame Figaro. Pour sensibiliser à cette réalité, l'Unicef publie le témoignage d'Asmot. Cette jeune réfugiée rohingya a été mariée de force à 13 ans et est devenue mère un an plus tard.