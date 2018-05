publié le 18/05/2018 à 13:18

Cela fait neuf mois que l'armée birmane a initié une grande campagne contre la minorité musulmane rohingya, qui a provoqué son exode massif au Bangladesh voisin. Neuf mois. Le temps que les mères terminent leur grossesse... Et elles s'apprêtent désormais à donner naissance à leurs enfants, issus de viols de soldats.



Dans ces cités de tentes recouvrant à perte de vue des collines rasées de leur végétation, soignants et volontaires rohingyas sont lancés dans une course contre la montre. Objectif : trouver les femmes cachant leur grossesse, par honte de l'opprobre au sein de cette société très traditionnelle. Les travailleurs sociaux craignent, au cours des prochaines semaines, des abandons de nouveaux-nés et la mort de femmes en couches dans le secret du plus grand camp de réfugiés du monde.

"Ces bébés sont des preuves de leurs crimes"

Elle-même réfugiée rohingya, Tosminara a passé des mois à aider dans l'ombre des femmes enceintes à la suite d'un viol. "Nous leur donnons un mot de passe qu'elles peuvent utiliser lorsqu'elles arrivent à l'hôpital ou au centre de soins. Le garde envoie alors directement la femme au bon endroit", raconte-t-elle.

Les violences de l'armée birmane, consécutives à des attaques d'une rébellion rohingya, ont poussé une marée humaine de 700.000 personnes à fuir au Bangladesh. Les réfugiés sont venus avec leurs récits de massacres, tortures et viols en réunion.



Bien que le nombre de grossesses résultant d'agressions sexuelles contre des Rohingyas soit inconnu, une hausse des naissances dans les camps semble "inévitable". En cause : "la frénésie de violence sexuelle en août et septembre de l'année dernière", estime le représentant de l'ONU Andrew Gilmour, sous-secrétaire général aux droits de l'Homme. Au-delà des viols, 48.000 femmes devraient au total donner la vie cette année dans les camps du sud du Bangladesh.



Le responsable communautaire rohingya Abdur Rahim dit connaître personnellement deux femmes agressées qui arrivent à leur terme ce mois-ci. "L'armée birmane les a violées. Ces bébés sont de solides preuves de leurs crimes", déclare-t-il à l'AFP.

"Ne te manifeste pas, tu seras encore plus humiliée"

Les humanitaires se heurtent aux tabous qui dissuadent nombre de ces femmes de demander un accompagnement. "Parfois les voisins leur disent 'ne te manifeste pas, tu seras encore plus humiliée'. Donc elles ne veulent pas venir", témoigne Nurjahan Mitu, une médecin formant des aides-soignantes pour le compte des Nations unies.



Si certaines femmes se sont présentées dans des cliniques pour avorter - c'est légal jusqu'à douze semaines au Bangladesh - d'autres ont tenté de le faire elles-mêmes, avec les moyens du bord. Des gestes difficiles, qui ont abouti à des "avortements compliqués, incomplets", d'après Daniela Sofia, sage-femme pour MSF. Elle a elle-même aidé une jeune femme de 16 ans à avorter après que l'adolescente se fut présentée en secret à sa clinique, terrifiée à l'idée que ses proches ne découvrent sa condition.



La jeune femme était tombée enceinte à la suite d'un viol collectif de soldats. "Personne ne savait. Sa famille n'était pas au courant", témoigne Daniela Sofia. Dans les allées de terre du campement, les enfants sont omniprésents. Les adolescentes, elles, restent presque invisibles, claquemurées par conservatisme à l'intérieur des huttes par leur famille. "Il nous est impossible de faire du porte-à-porte", déplore Emu Roy, une sage-femme bangladaise. Impossible donc de savoir combien de femmes souffrent en silence dans les camps.

L'armée birmane, placée dans la même liste que l'EI

La communauté humanitaire craint que les familles ne marient les filles de force pour dissimuler la grossesse, ou que le bébé ne finisse abandonné. "Non seulement vous êtes face à une femme qui a été traumatisée, mais un enfant qui n'est pas désiré peut venir s'ajouter", explique Marcella Kraay de MSF. Entre août 2017 et mars 2018, l'ONG française s'est occupée de 311 victimes de viols - âgées de neuf à cinquante ans - estimant qu'il ne s'agit que de "la pointe émergée de l'iceberg".



Le mois dernier, les Nations unies ont placé l'armée birmane dans la liste de groupes ou rébellions qui recourent au viol comme arme de guerre. Y figurent également les organisations jihadistes Boko Haram et État islamique.



Les grossesses touchant à leur terme, les organisations humanitaires préparent l'adoption des potentiels nourrissons abandonnés : elles les assignerons à des femmes qui pourront les allaiter, jusqu'à ce qu'une famille rohingya leur soit trouvée.