publié le 20/10/2017 à 11:53

10.000 euros, c'est le montant du premier prix remporté par Clémence Franc, so-fondatrice de NovaGray, à l'occasion des StartHer Awards. En plus, il faut le souligner d'une couverture presse assurée, de tickets d'entrée dans plusieurs prestigieux festivals technologiques à travers le monde et d'un accès au réseau d'influence French Tech.



Cette compétition européenne a été lancée par l'association StartHer, dont l'objectif et de mettre sur le devant de la scène les femmes fondatrices ou co-fondatrices dans le monde de la Tech (peu nombreuses dans ce milieu et sous-représentées) et susciter des vocations chez les plus ou moins jeunes.

Les StartHer Awards - dont Girls est partenaire - avaient lieu jeudi 19 octobre à Station F, temple des startup ouvert cette année dans le 13ème arrondissement de Paris. Parmi plus de 300 candidatures, 10 finalistes venues de sept pays dont la Bulgarie, la Pologne, la France ou le Royaume-Uni ont été invitées à pitcher leur entreprise devant un jury prestigieux et Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État en charge du Numérique.

Un premier test pour le cancer du sein

Parmi les projets ambitieux (CitizenLab, une plateforme d'engagement civique pour permettre aux citoyens de co-créer leur ville ou ClaimCompass, un système permettant aux passagers de vols retardés, annulés ou surbookés d'obtenir une compensation financière), le jury a donc choisi de récompenser NovaGray, entreprise française qui travaille sur la "personnalisation du traitement du cancer par radiothérapie", portée par Clémence Franc, 27 ans.



Le premier test consacré au cancer du sein a obtenu le "marquage CE". Il peut donc être officiellement commercialisé et permettre aux femmes souffrant d'un cancer du sein de bénéficier d'un traitement par radiothérapie spécifiquement en accord avec leurs besoins. Objectifs : réduire les effets secondaires irréversibles.

Clémence Franc, sur la scène des StartHer Awards, juste après l'annonce de sa victoire Crédit : Arièle Bonte pour RTL Girls

Un métier "porteur de sens"

Il y a trois ans, tout juste diplômée, Clémence Franc se lance dans l'entrepreneuriat et développe son premier projet avec son actuel associé, le Professeur David Azria à l'Institut Gustave-Roussy.



"Notre rencontre a initié le lancement de NovaGray et, même si c'était une grosse prise de risques, on est porté par un secteur en plein innovation et une équpe extraordinaire !", enthousiasme Constance Franc, quelques minutes après avoir été sacrée lauréate des StartHerAwards.

J'ai toujours voulu faire médecine Clémence Franc, co-fondatrice et présidente de NovaGray Partager la citation





Passée par une école d'ingénieur (l'ESTP) et HEC Entrepreneur, la jeune femme confie "avoir toujours voulu faire médecine", une affaire de famille chez les Franc (parents, oncle, frère médecin en devenir).



C'est donc tout naturellement que la co-fondatrice et présidente de NovaGray a elle aussi voulu trouver un métier "porteur de sens". "Le secteur médical est idéal pour ça", explique celle qui se passionne pour "le développement de solutions d'innovations pour aider des patients".



Avec son prix, Clémence Franc envisage de financer le volet communication de son entreprise. Prochaine étape : une levée de fonds pour 2018 afin de développer sa structure commerciale et de s'implanter dans trois pays européens.