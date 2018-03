Donatella Versace décide de bannir la fourrure animale de sa marque de luxe

et AFP

publié le 15/03/2018 à 16:05

Donatella Versace a annoncé que sa maison de couture n'utilisera plus de fourrure animale dans ses produits, dans un entretien accordé au magazine britannique The Economist's publié mercredi 14 mars.



"La fourrure ? Je n'en veux pas", affirme la créatrice dans les colonnes du magazine Donatella Versace. "Je ne veux pas tuer des animaux pour faire de la mode". "Cela ne me semble pas bien", a ajouté la sœur du fondateur de la maison de couture milanaise. Le siège de Versace à Milan, en Italie, n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

Le magazine souligne qu'il s'agit d'une "volte-face" de la maison de haute couture : son site appelait encore mercredi ses clients à acheter "des manteaux ornés de fourrures qui font tourner les têtes". Versace avait dans le passé refusé de rejoindre d'autres marques comme Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren ou encore Gucci qui ont déjà banni l'utilisation de la fourrure.

Une volte-face inattendu

La maison de couture avait été vivement critiqué par les associations de défense des animaux pour son utilisation de fourrures animales, comme le vison ou de chien viverrin, selon la Humane Society International (HSI) qui fait campagne pour la fin complète du commerce de la fourrure.



"Versace est une marque de grande influence qui symbolise les excès du glamour, et sa décision d'arrêter l'utilisation de la fourrure montre que la mode compassion n'a jamais été aussi tendance", a estimé Claire Bass, directrice de HSI en Grande-Bretagne.



La Fédération internationale de la fourrure s'est, elle, dite "déçue". Selon elle, "la majorité des grands couturiers vont continuer à travailler la fourrure car ils savent que c'est un produit naturel qui est produit de manière responsable".