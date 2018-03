Fourrure : "des animaux sont torturés", interpelle la fondation Bardot

publié le 27/12/2017 à 00:14

"J'aime les animaux… Morts!", le slogan choc de la fondation Brigitte Bardot qui lance une nouvelle campagne d'affichage contre la fourrure ce mardi 26 décembre. Sur une image, on voit notamment un homme portant un blouson avec une fourrure qui ruisselle de sang. Un millier de panneaux d'affichage sont actuellement répartis à Paris et dans d'autres villes de la région parisienne.



"Aujourd'hui le marché de la fourrure est revenu en force avec des notamment des accessoires, comme des cols ou des capuches. Le but de cette campagne, c'est d'interpeller les acheteurs, qui ne font pas toujours le lien entre leur col et l'animal qui a été tué pour le confectionner", explique au micro de RTL, Christophe Marie, le porte-parole de la fondation Brigitte Bardot. "Beaucoup de gens pensent d'ailleurs qu'il s'agit de fausse fourrure, mais la plupart des cols sont en fourrure véritable", affirme-t-il.

Selon lui, ces fourrures proviennent généralement de chiens viverrins élevés en Chine dans des conditions particulièrement difficiles. "Des reportages ont été tournés et montrent à quel point des animaux sont torturés pour confectionner ces cols", déplore Christophe Marie.

"Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que la fourrure n'est pas chère, que c'est de la fausse fourrure. Souvent les gens font la confusion. Ce n'est pas plus cher de tuer un animal pour lui arracher sa peau, que de confectionner de la fausse fourrure", ajoute le porte-parole.