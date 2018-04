publié le 12/04/2018 à 13:26

"Nous sommes Marielle Franco". L'émotion est toujours présente au Brésil, un mois après la mort de Marielle Franco, assassinée le 14 mars 2018 dans le centre de Rio. Cette femme politique de 38 ans, militante du Parti socialisme et liberté (PSOL) a été tuée de 4 balles dans la tête, en pleine rue, alors qu'elle revenait d'un rassemblement pour la promotion des femmes noires.



Née et élevée dans les favelas de Maré, une zone très violente, Marielle Franco est devenue un modèle de promotion sociale et de réussite. Sociologue d'abord, puis femme politique, la jeune femme était un symbole du renouveau politique du pays.

Combattante, elle dénonçait les inégalités, le racisme, le sexisme et l'homophobie. Elle luttait particulièrement contre les violences policières, qu'elle critiquait sur les réseaux sociaux. "Un autre meurtre d'un jeune homme qui peut entrer dans le compte de la police municipale. Combien de personnes devront mourir pour que cette guerre finisse ?", écrivait-elle la veille de son assassinat sur Twitter.

Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? — Marielle Franco (@mariellefranco) 13 mars 2018

Après son assassinat, toujours impuni, l'émotion s'est emparée du pays. 50.000 personnes ont défilé dans les rues de Rio de Janeiro le lendemain. Partout dans le monde, des manifestations ont eu lieu.



Près d'un mois après, l'émotion a laissé place au combat. Plusieurs femmes noires brésiliennes veulent incarner la lutte contre les inégalités, comme la chanteuse Marina Iris ou la professeure de droit Thulas Pires.

Un rassemblement de protestation à Rio de Janeiro, deux jours après la mort de Marielle Franco. Crédit : Mauro Pimentel / AFP