publié le 28/11/2016 à 14:00

In twittos veritas ? Les hoax, ces fausses informations relayées massivement sur Internet, envahissent les réseaux sociaux. Face à des faits qui peuvent paraître crédibles et qui sont présentés comme vrais, il n'est pas toujours simple de démêler le vrai du faux. C'est encore plus difficile pour les adolescents qui ont souvent peu de recul sur l'information et qui font confiance à ce qui est partagé sur leur newsfeed.



Une étude menée par l'université de Stanford et relayée par le Wall Street Journal alerte sur la manière dont les adolescents s'informent sur Internet. Les chercheurs ont découvert que, pour juger de la crédibilité d'un tweet ou d'un post Facebook, de nombreux étudiants se basaient sur l'image plutôt que sur la source. Parce qu'on peut facilement être piégé par un hoax, Girls donne quatre conseils aux jeunes pour éviter qu'ils tombent dans le panneau de la fausse information.

1. Vérifier la source

C'est le B.A-BA, pourtant on ne pense pas toujours à vérifier la source qui donne l'information. Noyé au milieu des tweets ou des posts Facebook de nos amis, l'article peut facilement sembler plausible..Mais prendre quelques minutes peut nous éviter de relayer, à notre tour, un hoax. Commencez par regarder le compte de la source : est-ce un média, un journaliste, un compte certifié ? Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de regarder les autres tweets, vous comprendrez vite à qui vous avez à faire. Jeter également un œil à la catégorie "À propos" du site et tapez son nom dans un moteur de recherches : s'il est spécialiste des hoax, vous le saurez rapidement et vous pourrez passer votre chemin.



2. Détailler la publication

Si la source et le site semblent fiables, il faut aussi prendre le temps de détailler la publication : est-elle signée ? Qui en est l'auteur ? Et surtout, quelle est la date de l'article ? Certaines fausses informations peuvent ressortir plusieurs mois voire plusieurs années après une première publication. Si la date est vraiment ancienne, il y a de grandes chances que ce soit un hoax. Si certains propos vous semblent étranges, vérifiez l'identité de l'auteur pour être sûr de ne pas avoir à faire une quelconque forme de propagande.

3. Prendre du recul sur ce qu'on a lu

S'interroger sur ce qu'on a lu permet de prendre du recul et d'avoir un premier avis sur la fiabilité de l'information. On fait tous plusieurs choses en même temps sur Internet mais se concentrer sur sa lecture permet d'en avoir une meilleure compréhension. Ne partez pas du principe que tout ce que vous lisez est vrai : si vous avez un doute sur une information alors vérifiez là grâce à une source en laquelle vous avez confiance.

4. Vérifier l'origine des images

Il est important de vérifier les images car ce sont souvent notre premier lien avec une information. Elles peuvent par exemple montrer un autre lieu que celui évoqué dans la publication et donc en changer totalement la signification. Le moyen le plus simple est de faire une recherche inversée de l'image grâce à des sites comme Tineye ou sur Google Images par la recherche inversée. De quoi réveiller le détective qui sommeille en vous.