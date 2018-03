Dans "Trucs de meufs", des jeunes femmes discutent entre elle de questions sexuelles et intimes

publié le 27/09/2017 à 12:11

"Ça peut m'arriver dans une journée de me masturber dix fois", "À chacune de mes premières expériences sexuelles, je jouais l'actrice porno". C'est le genre de propos décomplexés et rafraîchissants que l'on peut entendre dans Trucs de meufs, une nouvelle web-série qui parle de l'intimité des femmes sans tabou.



Porno, poils, masturbation, plans culs... Ce nouveau format proposé par les Nouvelles écritures du Réel, sur France Télévisions, y va cash : ces thèmes de société rarement abordés sont ici évoqués sans détour et avec beaucoup d'humour, alors que des animations décrivent avec finesse leurs propos.

L'humour et la sincérité des témoignages permettent immédiatement de se rassurer sur ces sujets intimes qui préoccupent bon nombre de jeunes femmes. Quatre épisodes de Trucs de meufs seulement sont actuellement en ligne, mais les curieux et les curieuses peuvent suivre ces conversations décomplexées tous les jeudis à 19 heures. Une web-série qui ne peut que faire du bien.