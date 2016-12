Les petites voitures sont-elles réservées aux garçons ? Une publicité espagnole propose de changer les règles du jeu.

Que se passe-t-il dans un grand magasin de jouets lorsque les clients sont tous partis et les lumières sont éteintes ? À la manière de Toy Story, un court-métrage espagnol, intitulé La Poupée qui a décidé de conduire et réalisé par Audi, révèle la vie cachée des jouets à la veille de Noël. On peut d'ailleurs constater que lorsque les grilles des magasins sont fermées, c'est un joyeux bordel qui règne dans les rayons roses et bleues des grandes enseignes.



Dans cette vidéo, on suit une poupée blonde, joliment vêtue d'une longue robe bustier et chaussées d'escarpins roses. Elle déserte ses quartiers pour prendre place à bord d'un bolide bleu et parcourir à toute vitesse les allées de l’entrepôt. La poupée croise deux consœurs en pleine partie de football et encouragées par des indigènes. Quelques mètres plus loin, des soldats s'occupent d'un barbecue devant des maisonnettes roses tandis qu'un autre sirote sa tasse de thé.

Jouer, comme conduire, ne devrait pas être une question de genre Facebook Twitter Linkedin

Mais la nuit est courte et tandis que les clients reviennent pour préparer leurs cadeaux de Noël, les jouets doivent vite reprendre leur place. La poupée n'a pas eu le temps de traverser le magasin et sa voiture reste garée au milieu d'une allée. Un petit garçon la tend à sa mère qui lui répond que les deux jouets "ne vont pas ensemble". "Jouer, comme conduire, ne devrait pas être une question de genre", peut-on ensuite lire sur l'écran avec un appel : "Changeons les règles du jeu".