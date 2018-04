publié le 09/04/2018 à 23:04

Bo Van Spilbeeck, née Baudouin Van Spilbeeck, est une star de télé flamande VTM. La journaliste a choisi de révéler sa transidentité et prévoit de subir une opération de réassignation sexuelle. "Je ne regrette pas un instant d'avoir franchi le pas", explique-t-elle.



"J'ai mis le temps puisque je suis mariée depuis 30 ans, j'ai des enfants adultes. Mais il y a toujours eu ce sentiment d'être un peu malheureuse, malheureux à l'époque, et de ne pas être vraiment moi-même. Et j'ai quand même franchi le pas à 58 ans, presque 59", raconte Bo Van Spilbeeck.

Dès la puberté, Bo se sentait femme. "Je me suis habillée en jeune fille depuis mes 15/16 ans. Et il y a une quinzaine d'années j'ai voulu franchir le pas mais je pensais que la société n'était pas encore prête. J'avais peur de perdre mon boulot, de perdre ma femme", se souvient-elle.

Mais en 2015, Bruce Jenner est devenu Caitlyn Jenner. "Moi à l'époque, j'avais 55 ou 56 ans et je me suis dit s'il devient elle à 65 ans pourquoi moi je ne pourrais pas le faire". C'est à ce moment là que Bo a débuté les rendez-vous chez un psychiatre, "jusqu'à ce qu'il donne le feu vert pour le traitement hormonal".



Revenue au travail début février après un premier traitement, la journaliste a subi tout récemment une opération au visage. "Après il y aura la double opération : l'augmentation mammaire et la vaginoplastie, le changement de sexe, qui aura lieu en novembre de cette année", explique-t-elle.